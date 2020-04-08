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  3. 08 Nisan 2020 10:15

İSMEK'ten kendi maskesini dikmek isteyenlere öneriler

İSMEK eğitmenleri, evde kendi maskesini yapmak isteyenler için video yayınladı. İBB’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, maske yapmanın incelikleri detaylıca anlatıldı.

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