  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İsmet İnönü'nün notu ''Gizli Hazine''den çıktı! 86 yıl sonra bulundu

İsmet İnönü'nün notu ''Gizli Hazine''den çıktı! 86 yıl sonra bulundu

İsmet İnönü'nün, 12 Eylül 1936 tarihinde Heybeliada'da ziyaretine gelen yazar Hüseyin Orak'ın çocuklarına yazdığı not, 86 yıl sonra ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Gören gözlerine inanamadı! Siyah kar yağdı...
Zincir markette korkutan yangın
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Savaş olmayacak''
Ece Erken korkunç cinayet sonrası ilk kez görüntülendi
Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı
Gazeteci yazar İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor''
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya ''dedikodu'' yanıtı
Medipol Başakşehir Salih Uçan'ı açıkladı
Esra Erol canlı yayında çılgına döndü