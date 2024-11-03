Anasayfa Video Galeriler Gündem İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez afet bölgesinde saldırıya uğradı İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez afet bölgesinde saldırıya uğradı 03 Kasım 2024 Pazar Saat: 18:10 İspanya'da afet bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe’ye çamurlu saldırı düzenlendi. Başbakan Pedro Sanchez’in de aracına zarar verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6727927fa6d2f8ff7b04df03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da orman yangını Cadılar Bayramı partisinde 6 kişinin telefonu çalındı Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi 46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti