  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Haziran 2017 19:45

İspanyada fincan satışında izdiham

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir mağazada Güzel ve Çirkin film karakterlerinin basılı olduğu fincanların satışı nedeniyle izdiham yaşandı.

Video Galeri
Konyalı şehidi binler son yolculuğuna uğurladı
Konyalı şehidi binler son yolculuğuna uğurladı
Video Galeri
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Makinist o anları anlattı
Makinist o anları anlattı
Video Galeri
Telefon dolandırıcısı böyle yakalandı
Telefon dolandırıcısı böyle yakalandı
Video Galeri
İskenderiyede 15 katlı bina yan yattı
İskenderiyede 15 katlı bina yan yattı
Video Galeri
Güngörende yaşanan feci kaza kamerada
Güngörende yaşanan feci kaza kamerada