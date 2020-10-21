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  3. 21 Ekim 2020 18:10

İspanya’da sağlık çalışanları, Kovid-19’la artan sorunlara karşı eylem yaptı

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Ermenistan darda! Gönüllüler cepheye çağrıldı!
Ermenistan darda! Gönüllüler cepheye çağrıldı!
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Koronavirüs asansörde böyle yayılıyor
Koronavirüs asansörde böyle yayılıyor
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Dinlenme tesisi tuvaletinde doğurduğu bebeğini ölüme terk etti
Dinlenme tesisi tuvaletinde doğurduğu bebeğini ölüme terk etti
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Koronavirüslü hasta, dayısının HES kodu ile seyahat ederken yakalandı
Koronavirüslü hasta, dayısının HES kodu ile seyahat ederken yakalandı
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Akşener'den ''FETÖ’cü'' tartışmasına yanıt: Mahkeme karar verecek
Akşener'den ''FETÖ’cü'' tartışmasına yanıt: Mahkeme karar verecek
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Gürcistan'da banka soygunu! Çok sayıda rehine var
Gürcistan'da banka soygunu! Çok sayıda rehine var
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