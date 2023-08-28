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İspanya'da şiddetli fırtına: Yolcu gemisi yük gemisine çarptı

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İspanya'nın Mallorca Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle halatları kopan yolcu gemisi, yük gemisine çarptı.

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