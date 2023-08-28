Anasayfa Video Galeriler Gündem İspanya'da şiddetli fırtına: Yolcu gemisi yük gemisine çarptı İspanya'da şiddetli fırtına: Yolcu gemisi yük gemisine çarptı 28 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 17:41 Güncelleme: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:41 İspanya'nın Mallorca Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle halatları kopan yolcu gemisi, yük gemisine çarptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ecb1fd3c8fd91c74360c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eğlence mekanının çıkışında kavga: Dubalar havada uçuştu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tutarken görüntülendi Esenyurt'ta camını kıramadıkları lokantayı benzin döküp yaktılar Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler! İETT otobüsüne çarpan cip hurdaya döndü Çocuklara aldırmadılar! Kadınlar parkta birbirine girdi 5 ilde daha petrol aranacak! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde 5 mezar daha bulundu 16 katlı rezidans dinamitle yerle bir edildi