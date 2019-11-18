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  3. 18 Kasım 2019 18:25

İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı

İstanbul'da İSPARK'a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan otopark parası talep eden değnekçiler yeniden ortaya çıktı.

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