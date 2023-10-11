Anasayfa Video Galeriler Gündem İspark otopark ücretlerine zam geldi İspark otopark ücretlerine zam geldi 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 22:15 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı üçüncü oturumunda İspark'ın otopark ücret tarifelerine yüzde 57'ye varan oranda zam yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6526f44dee88a9099901e243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İğrenç olay! Voleybol hocası tacizden tutuklandı Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı İzmir'de uyuşturucu kuryesi polisi şoke etti Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 5 bin yıllık İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi İstanbul'da sokak bir anda savaş yerine döndü