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İspark otopark ücretlerine zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı üçüncü oturumunda İspark'ın otopark ücret tarifelerine yüzde 57'ye varan oranda zam yapıldı.

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