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  3. 10 Ağustos 2020 16:50

Isparta'da 1 köy, karantinaya alındı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken yurdun dört bir yanından karantina haberleri geliyor.

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