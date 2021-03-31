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  4. Isparta'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Isparta'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

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