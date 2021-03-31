Anasayfa Video Galeriler Gündem Isparta'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı Isparta'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı 31 Mart 2021 Çarşamba Saat: 19:15 Isparta'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6064a0353b15292845629e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan ilk açıklama Alev topuna dönen otomobilden son anda kurtuldular Bir Zamanlar Çukurova’da 2 kardeş savaşacak mı, barışacak mı? Aracı şirketten 3.3 milyon TL'lik kripto para vurgunu! Aracını kurtarabilmek için canını hiçe saydı Hırsızı taksi içerisindeki kamera yakalattı Bakan'ın oğlunun çakarlı gezisi kamerada İmamoğlu'ndan canlı yayında 81 milyon TL'lik iddia!