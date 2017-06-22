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  3. 22 Haziran 2017 14:45

Ispartada otomobil çocuğa böyle çarptı

Isparta’da bir otomobilin yola hızla fırlayan çocuğa çarpma anı otomobilin kameralarına saniye saniye yansıdı.

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