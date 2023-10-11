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İsrail, 12 camiyi yerle bir etti

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanlarda şu ana kadar 12 camiyi vurdu. Dün gece düzenlenen saldırılarda yıkılan Ahmed Yasin Cami’nin enkazı görüntülendi.

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