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  3. 20 Eylül 2018 17:00

İsrail askeri 15 yaşındaki bir Filistinliyi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi’nin Güneydoğu kesiminde gösteri yapan Filistinlilere ateş açması sonucu 15 yaşında bir Filistinli gencin şehit olduğunu açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kidra, Gazze Şeridi’nin Mısır sınırı yakınında bulunan Refah şehrinin doğu tarafından İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 15 yaşındaki Mümin İbrahim Ebu...

Bilgin Pro
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