Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail askerinden Netanyahu'ya olay sözler İsrail askerinden Netanyahu'ya olay sözler 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 21:20 İsrailli bir askerin, başbakan Netanyahu’ya “Saldırıların sebebi sizsiniz. Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz” dediği görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653567f207560a715e10a733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü Baltalı saldırgan dehşet saçtı! O anlar kamerada 20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı! İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu