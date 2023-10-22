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İsrail askerinden Netanyahu'ya olay sözler

İsrailli bir askerin, başbakan Netanyahu’ya “Saldırıların sebebi sizsiniz. Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz” dediği görüntüler ortaya çıktı.

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