İsrail askerinin ateşi Filistinli çocuğu hayattan kopardı
04 Ağustos 2018 15:00
İsrail askerinin ateşi Filistinli çocuğu hayattan kopardı
Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 19’uncu haftasında İsrail askerlerinin dün Gazze’nin doğu sınırında yaraladığı Filistinli çocuğun bu sabah hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, dün düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Moaz Ziad Al-Souri’nin (15)...