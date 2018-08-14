İsrail askerinin gözaltına aldığı çocuk gözyaşlarını tutamadı
14 Ağustos 2018 21:30
İsrail askerinin gözaltına aldığı çocuk gözyaşlarını tutamadı
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil kentinde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan bir çocuğun ağladığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Filistin’in abluka altındaki Batı Şeria bölgesinde El Halil kentinde Wafa Abu Sneineh isimli 12 yaşındaki bir çocuk İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler tarafından götürülen çocuğun ağladığı anlar cep telefonu...