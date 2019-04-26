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  3. 26 Nisan 2019 22:45

İsrail askerleri Gazze sınırında 60 Filistinliyi yaraladı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 60 kişi yaralandı. Filistinlilerin Gazze - İsrail sınırında, İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu aralarında 15 çocuğun ve 4 kadının da bulunduğu 60 kişi yaralandı....

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Çatlak oluşan cadde havadan görüntülendi
Çatlak oluşan cadde havadan görüntülendi
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Tuzla’da bir tersanede iskelenin halatı koptu: 5 işçi yaralı
Tuzla’da bir tersanede iskelenin halatı koptu: 5 işçi yaralı
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Esenyurt’ta yolda çatlak oluştu
Esenyurt’ta yolda çatlak oluştu
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Patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi: Dehşet anları kamerada
Patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi: Dehşet anları kamerada
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Tanzaya'da ''Şehzade Mustafa'' yası
Tanzaya'da ''Şehzade Mustafa'' yası
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