İsrail askerleri Gazze sınırında 60 Filistinliyi yaraladı
26 Nisan 2019 22:45
İsrail askerleri Gazze sınırında 60 Filistinliyi yaraladı
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 60 kişi yaralandı. Filistinlilerin Gazze - İsrail sınırında, İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu aralarında 15 çocuğun ve 4 kadının da bulunduğu 60 kişi yaralandı....