İsrail askerleri gerçek mermi kullandı: 1 şehit, 80 yaralı
29 Ekim 2018 20:00
İsrail askerleri gerçek mermi kullandı: 1 şehit, 80 yaralı
İsrail askerlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 1 kişi şehit oldu, 80 kişi yaralandı. İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için 14. kez deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile sert müdahalede bulundu. İsrail askerlerinin saldırısında 15’i gerçek...