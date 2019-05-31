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  3. 31 Mayıs 2019 21:25

İsrail askerleri Kudüs Günü’nde 16 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler Uluslararası Kudüs Günü’nü Gazze sınırında kutladı. Sınır boyunca devam eden protesto gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 16 Filistinli yaralandı. Filistinliler her yıl Ramazan ayının son cumasında kutlanan Uluslararası Kudüs Günü’nü Gazze sınırında kutladı. Filistinlilerin bir seneden fazladır İsrail işgaline karşı Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri...

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