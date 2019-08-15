  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Ağustos 2019 20:20

İsrail askerleri Mescid-i Aksa’da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’da açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Olaydan hemen sonra Mescid-i Aksa’nın kapıları kapatıldı. İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’nda “bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları” iddiasıyla 2 Filistinliye ateş açarak ağır yaraladı. Olayda Mescid-i Aksa’nın bir muhafızı ve bir İsrail subayın da yaralandığı...

Video Galeri
Devran Çağlar hayatını kaybetti
Devran Çağlar hayatını kaybetti
Video Galeri
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty sınırda incelemede yaptı
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty sınırda incelemede yaptı
Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Tavas’ta sağanak yağış sele neden oldu
Tavas’ta sağanak yağış sele neden oldu
Video Galeri
Boğulduğunu sandığı adama köpeğin müthiş hareketi
Boğulduğunu sandığı adama köpeğin müthiş hareketi
Video Galeri
Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli’ye geldi
Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli’ye geldi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM