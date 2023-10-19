Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail askerlerinden TRT ekibine müdahale İsrail askerlerinden TRT ekibine müdahale 19 Ekim 2023 Perşembe Saat: 10:00 Güncelleme: 19 Ekim 2023 Perşembe 10:00 Gazze'yi abluka altına alıp sivil ayrımı yapmadan ölüm saçan İsrail basın mensuplarına yönelik şiddeti de devam ediyor. İsrail askerlerinin TRT muhabirine müdahalesi canlı yayına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6530d41b058e4a57ac196d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel Halk Otobüsü şoförü ile kız öğrenci arasında indirim kavgası Dosta güven, düşmana korku! Mehmetçik nefes kesti Putin’den ABD'ye açık tehdit: ''Füzeler hazır, vururuz!'' Maçta ortalık birbirine girdi! Topu antrenörün yüzüne attı, ortalık karıştı 74 ilde dev operasyon! Binlerce gözaltı var İsrail vatandaşları Türkiye'yi terk ediyor İstanbul trafiğinde baltalı maganda dehşeti AK Partili Çelik: ''Füze İsrail tarafından atılmıştır'' İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı