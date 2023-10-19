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İsrail askerlerinden TRT ekibine müdahale

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Gazze'yi abluka altına alıp sivil ayrımı yapmadan ölüm saçan İsrail basın mensuplarına yönelik şiddeti de devam ediyor. İsrail askerlerinin TRT muhabirine müdahalesi canlı yayına yansıdı.

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