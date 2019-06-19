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  3. 19 Haziran 2019 15:25

İsrail askerlerinin yaraladığı 60 yaşındaki Filistinli öldü

İşgal altındaki Kudüs’te İsrail askerleri tarafından yaralanan Musa Ebu Mayyalah hayatını kaybetti. İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Şufat Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek aralarında çocuk ve yaşlı insanların bulunduğu onlarca Filistinliye müdahale etti. Baskın sırasında yaralanan 60 yaşındaki Musa Ebu Mayyalah bugün hayatını kaybetti. Ebu Mayyalah, Kudüs’te bir...

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