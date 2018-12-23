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  3. 23 Aralık 2018 14:05

İsrail barbarlığı: Kız öğrencileri gözaltına aldılar

İşgalci İsrail askerleri, abluka altındaki Batı Şeria’da okuldan dönen 2 kız öğrenciyi sebepsiz yere gözaltına alındı.İsrail ordusunun Filistinlilere ait okullara ve öğrencilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail askerleri, abluka altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısında yer alan Beytunya beldesinde 2 Filistinli öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler, okuldan eve dönerken...

Bilgin Pro
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