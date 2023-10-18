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  4. İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü

İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü

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İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı saldırı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

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