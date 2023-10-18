Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 08:20 Güncelleme: 18 Ekim 2023 Çarşamba 08:20 İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı saldırı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652f6b1a42e9302cc1110b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi Tarım Kredi marketinde ''yüzde 50 indirim'' hüsranı Benekli Ayhan ortaya çıktı! İşte ilk sözleri Hülya Avşar'dan belediye başkan adaylığı sorusuna yanıt Türk gazetecilerin bulunduğu alana füze düştü! Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret! Kadına şiddete meydan dayağı! İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı