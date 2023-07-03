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  4. İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı

İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı

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İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

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