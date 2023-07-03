Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı 03 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:25 İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a29407845f2f08893e5ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı Trabzon'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Film gibi operasyon! Uyuşturucu baronunun sağ kolu ''Kara Mamba'' yakalandı Türkiye'nin doğal akvaryumu Gökpınar Gölü'ne ziyaretçi akını Sıfır araç bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu Vay ayı vay! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldular