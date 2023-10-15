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  4. İsrail bomba yağdırdı! 100'den fazla hedef vuruldu

İsrail bomba yağdırdı! 100'den fazla hedef vuruldu

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İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de sivil katliamı sürüyor. İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'de 100'den fazla noktaya ölüm yağdırdı.

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