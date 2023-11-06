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İsrail bu sefer kendi kendini vurdu

Abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran İsrail'in ateşlediği roket hedeften saparak kendi kendini vurdu.

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