Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail bu sefer kendi kendini vurdu İsrail bu sefer kendi kendini vurdu 06 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 09:00 Abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran İsrail'in ateşlediği roket hedeften saparak kendi kendini vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654880fcb9694c5ecc1de1e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenomen Jahrein'den hırsıza tekme tokat dayak Yine KYK yurdu, yine bir asansör... Asansör yere çakıldı! Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi Aile içi kiralık katilli vahşet Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi Ölüler Günü festivalinden olay görüntüler Otoyolda kabus: Havai fişek yüklü tır alev aldı