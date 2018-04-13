  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Nisan 2018 15:06

İsrail Büyükelçisi, TRT sunucusu karşısında köşeye sıkıştı !

TRT World sunucusu İmran Garda, konuğu olan İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na’eh'ın ''İsrail ordusu en ahlaklı ordulardan biridir'' sözlerine böyle cevap verdi.

Bilgin Pro
Video Galeri
İstanbul 1 yılda yarım milyona yakın göç aldı
İstanbul 1 yılda yarım milyona yakın göç aldı
Video Galeri
Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Video Galeri
O videoları Putin’e gönderdim
"O videoları Putin’e gönderdim"
Video Galeri
Bulgaristan’da otobüs kazası: 10 ölü
Bulgaristan’da otobüs kazası: 10 ölü
Video Galeri
Yıldırım’dan ABD ve Rusya’ya uyarı
Yıldırım’dan ABD ve Rusya’ya uyarı
Video Galeri
Marmaray’da trenin önüne böyle atladı
Marmaray’da trenin önüne böyle atladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM