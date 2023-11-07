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İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu

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İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde düzenlenen saldırıda Hamas’ın Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı Vail Asfa’nın öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Lübnan’da Hizbullah’a ait unsurların da hedef alındığı aktarıldı.

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