Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu 07 Kasım 2023 Salı Saat: 11:50 Güncelleme: 07 Kasım 2023 Salı 11:50 İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde düzenlenen saldırıda Hamas’ın Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı Vail Asfa’nın öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Lübnan’da Hizbullah’a ait unsurların da hedef alındığı aktarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6549fa5323f55314043e12a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada Euro uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi İsrail kara harekatına başladı; ilk görüntüler geldi İstanbul Metrosu'nda intihar girişimi Hastanede skandal! Hasta intihar etti, hemşireler ise... Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 66 ilde 715 gözaltı var Şiddet gören kadına yardım etmek isterken hapis cezası aldı