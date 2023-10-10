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İsrail Gazze'yi vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas’ın saldırısının ardından başlattığı operasyon kapsamında Gazze’nin Rimal ve Han Yunus bölgelerinde 200’den fazla saldırı düzenledi. Saldırı anı saniye saniye kamerada

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