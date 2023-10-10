Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail Gazze'yi vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı İsrail Gazze'yi vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı 10 Ekim 2023 Salı Saat: 11:50 İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas’ın saldırısının ardından başlattığı operasyon kapsamında Gazze’nin Rimal ve Han Yunus bölgelerinde 200’den fazla saldırı düzenledi. Saldırı anı saniye saniye kamerada Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6525105e78d29302b6011033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası Hamas’ın katledip cesedini ifşa ettiği genç kadının son görüntüleri Yine Esenyurt, yine olay! Eczanede borç dayağı 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı İsrail polisinden Anadolu Ajansına müdahale İstanbul'da zincirleme kaza! 4 yaralı var! İstanbul'da korkunç kaza! Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü Marmaray'da 9 milyonluk gasp kamerada! Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu!