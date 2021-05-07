Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girerek, ses bombaları ile Filistinlilere saldırdı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girerek, ses bombaları ile Filistinlilere saldırdı. 07 Mayıs 2021 Cuma Saat: 21:21 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609585124127fa4b0f3b0c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilginç olay! DNA sonucunu açıklanınca göbek atmaya kalktı! Bakanlıktan ''Rize İyidere Lojistik Limanı'' projesiyle ilgili açıklama Mezarlıkta kavga! Tekme ve yumruklar konuştu Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra böyle fark etti! Müge Anlı'da canlı yayında polis baskını Bakan açıkladı; ödemeler bayram öncesi yapılacak İçişleri Bakanı'na kedi ambargosu! İstanbul'un göbeğinde meğer gerçekten insanlık ölmüş dedirten an kamerada! Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama