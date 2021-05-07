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  4. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girerek, ses bombaları ile Filistinlilere saldırdı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girerek, ses bombaları ile Filistinlilere saldırdı.

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