  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa’ya son 24 saatte 3’üncü baskın

İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa’ya son 24 saatte 3’üncü baskın

Güncelleme:

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınları devam ediyor. Teravih ve sabah namazlarının ardından İsrail güçleri, akşam saatlerinde Mescid-i Aksa’ya 3’üncü kez baskın düzenledi. Kıble Mescidi’ni basan İsrail güçleri, ibadet edenlere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve copla saldırdı. Paniğe kapılan Müslümanlar hızla kendilerini Kıble Mescidi’nden dışarı atarken, bazıları ise İsrail...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı
İsrail polisi Mescid-i Aksada ibadet eden Müslümanlara saldırdı
İstanbul'da 5 katlı bina çöktü
Büyük panik! 7 katlı bina sabaha karşı çöktü!
Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu... Vahşet!
Deprem bölgesinden dönüşte facia! Ölü ve yaralılar var
Kürsüden mermi fırlatan Akşener'e AK Parti'den sert tepki
İzmir'de hortum çıktı; o anlar kamerada
İstanbul'da yeni taksi çağırma uygulaması hizmete sunuldu