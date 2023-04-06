İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa’ya son 24 saatte 3’üncü baskın

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınları devam ediyor. Teravih ve sabah namazlarının ardından İsrail güçleri, akşam saatlerinde Mescid-i Aksa’ya 3’üncü kez baskın düzenledi. Kıble Mescidi’ni basan İsrail güçleri, ibadet edenlere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve copla saldırdı. Paniğe kapılan Müslümanlar hızla kendilerini Kıble Mescidi’nden dışarı atarken, bazıları ise İsrail...

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