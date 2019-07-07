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  3. 07 Temmuz 2019 22:20

İsrail işgaline karşı çıkan genç darp edilip tutuklandı

Kudüs’ün İseviye Mahallesi’ni işgal eden İsrailli güvenlik güçleri, bir genci darp ederek gözaltına aldı. İsrail, Kudüs’ün doğusunda bulunan İseviye Mahallesi’ni işgal etme çalışmalarına devam ediyor. İsrail kuvvetlerinin işgaline ise bölge sakini bir genç tepki gösterdi. Münakaşanın ardından tansiyon yükselince İsrail güçleri genci gözaltına almak istedi. Dirençle karşılaşan İsrail...

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