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İsrail kara harekatına başladı; ilk görüntüler geldi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan ve Hamas’a ait yerleşkenin kontrol altına alındığını ve çeşitli istihbarat malzemelerine el konulduğunu duyurdu.

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