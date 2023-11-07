Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail kara harekatına başladı; ilk görüntüler geldi İsrail kara harekatına başladı; ilk görüntüler geldi 07 Kasım 2023 Salı Saat: 11:10 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan ve Hamas’a ait yerleşkenin kontrol altına alındığını ve çeşitli istihbarat malzemelerine el konulduğunu duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6549f0fe5ca9927326540793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu Euro uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi İstanbul Metrosu'nda intihar girişimi Hastanede skandal! Hasta intihar etti, hemşireler ise... Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 66 ilde 715 gözaltı var Şiddet gören kadına yardım etmek isterken hapis cezası aldı