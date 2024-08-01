Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:16 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 13:16 İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Ordusu, Deif'in vurulma anı olduğunu belirttiği görüntüleri servis etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab6099a625fa79270c78e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk parkında korkunç ölüm Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti 12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü İstanbul'da hastanede doktora saldırı: Ortalık savaş alanına döndü Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor Polisin silah doğrulttuğu kişiye bir kadın siper oldu 200 milyonda bir görünen gizemli canlı Ayvalık derinliklerinde ortaya çıktı İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında istenen cezalar belli oldu