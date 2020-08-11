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  3. 11 Ağustos 2020 18:50

İsrail, Kudüs'te ve El Halil’de Filistinlere ait evlerini yıktı

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İYİ Parti’li Çıray’dan flaş iddia- Navtex, ‘Münhasır Ekonomik Bölge’yi kapsamıyor
İYİ Parti’li Çıray’dan flaş iddia- Navtex, ‘Münhasır Ekonomik Bölge’yi kapsamıyor
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Uzun yol şoförlerinin uyuyup uymadığını takograf ele veriyor
Uzun yol şoförlerinin uyuyup uymadığını takograf ele veriyor
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Edirne’de hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı
Edirne’de hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı
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Muş Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Muş Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
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Balıkesir'de korkutan yangın!
Balıkesir'de korkutan yangın!
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Prof. Dr. Ceyhan: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Ceyhan: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
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