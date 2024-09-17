Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail Lübnan'a saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail Lübnan'a saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var 17 Eylül 2024 Salı Saat: 21:10 Güncelleme: 17 Eylül 2024 Salı 21:10 Lübnan'da çağrı cihazlarına yönelik saldırıda 8 kişi öldü, 2 bin 750 kişi yaralandı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e9c62191d8f38f9c027253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Yumaklı'dan ''Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız'' sorusuna yanıt Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Her derde deva ''süper meyve'' hasadı başladı: Kilosu 200 lira İstanbul'da doğalgaz borusu patladı; mahalle karıştı Polis şiddeti kamerada: İnfial yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'dan Sneijder ile Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşım FETÖ'den ihraç 5 hakim tekneyle kaçarken yakalandı Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü