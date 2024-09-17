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  4. İsrail Lübnan'a saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Lübnan'a saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Lübnan'da çağrı cihazlarına yönelik saldırıda 8 kişi öldü, 2 bin 750 kişi yaralandı

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