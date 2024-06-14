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İsrail mancınıkla ateş topu fırlattı

Gazze'de sivil, kadın, çocuk, yaşlı, yaralı, hasta demeden insanlık suçu işlemeye devam eden İsrail ordusunun bu sefer de Lübnan'a bir ortaçağ savaş aleti olan mancınıkla ateş topu fırlattığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

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