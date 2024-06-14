Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail mancınıkla ateş topu fırlattı İsrail mancınıkla ateş topu fırlattı 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 08:01 Gazze'de sivil, kadın, çocuk, yaşlı, yaralı, hasta demeden insanlık suçu işlemeye devam eden İsrail ordusunun bu sefer de Lübnan'a bir ortaçağ savaş aleti olan mancınıkla ateş topu fırlattığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666bcea56bb7520ee207f8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Amedspor'a imza atan Ersun Yanal'ın imza töreninde ilginç anlar Karavan vurguncusu dolandırıcılık çetesine suçüstü Mardin’de petrol kuyusunun dibinde dev yangın Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Sokak köpeğine kürekle saldırdı; o anlar kamerada Bayram tatili başlamadan trafik çilesi başladı Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk Usta oyuncu Murat Soydan'a veda Bir maganda daha: Yol isteyen ambulans şoförünü dövdü