Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail meclisinde bomba paniği! Vekiller sığınağa girdi İsrail meclisinde bomba paniği! Vekiller sığınağa girdi 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 19:40 Güncelleme: 16 Ekim 2023 Pazartesi 19:40 İsrail meclisinde, Hamas'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yaptığı füze saldırısı nedeniyle panik yaşandı. Vekiller apar topar sığınağa kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652d67752f014544e211b0a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de yakalanan DEAŞ yöneticisi için karar çıktı Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı Türk-İş'ten asgari ücret komisyonu kararı Skandal! Küçücük çocuklara nişan yaptılar 5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı Ünlü grubun gitaristinin eski sevgilisinden şiddet iddiası Yok böyle bir dolandırıcılık! Altın diye bakın ne sattı AK Partili Mamak Belediyesi'nde işçi kıyımı Düğün mü, savaş mı ? Ortalık birbirine girdi