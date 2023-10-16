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  4. İsrail meclisinde bomba paniği! Vekiller sığınağa girdi

İsrail meclisinde bomba paniği! Vekiller sığınağa girdi

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İsrail meclisinde, Hamas'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yaptığı füze saldırısı nedeniyle panik yaşandı. Vekiller apar topar sığınağa kaçtı.

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