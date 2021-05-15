Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail medya binasını bombaladı İsrail medya binasını bombaladı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 17:06 İsrail ordusunun, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bombaladığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609fd54f3c28aa68cf4335f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşı tedarikinde takvim belli oldu Diyarbakır'da kadın cinayeti Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir için dikkat çeken sözler Melek İpek davasında gizli tanıktan kan donduran ifade Pitbull cinsi köpek kediyi böyle parçaladı Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim