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İsrail medya binasını bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bombaladığı bildirildi.

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