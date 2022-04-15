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İsrail Mescid-i Aksa'yı yine kana buladı

Mescid-i Aksa'da sabah saatlerinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında çatışma çıktı. Olayda pek çok kişinin yaralandığı açıklanırken İsrail polisinin Filistinli göstericilere plastik mermi sıktığı kaydedildi.

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