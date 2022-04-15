Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail Mescid-i Aksa'yı yine kana buladı İsrail Mescid-i Aksa'yı yine kana buladı 15 Nisan 2022 Cuma Saat: 10:05 Mescid-i Aksa'da sabah saatlerinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında çatışma çıktı. Olayda pek çok kişinin yaralandığı açıklanırken İsrail polisinin Filistinli göstericilere plastik mermi sıktığı kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6259193d15107b5eba5016b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dev ''insan kaçakçılığı'' baskını: 425 kaçak bulundu İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı ATM'yi bile kandıran sahte paracılara şafak baskını Nihat Hatipoğlu'nu kahkahaya boğan ''sosyal medya'' sorusu İstanbul'da motosikletli suikast! Bir kişi öldürüldü İstanbul'da gecekondu üzerine TIR devrildi Türkiye'nin ''şakkadanak ekonomisti'' Necmettin Batırel: İnsanlar artık zamlardan rahatsız olmuyor Zafer Partisi lideri Özdağ canlı yayında çok sinirlendi! Suriyeli esnaf ortalığı birbirine katmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı