Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail, mülteci kampını bir kez daha vurdu İsrail, mülteci kampını bir kez daha vurdu 14 Kasım 2023 Salı Saat: 09:50 Güncelleme: 14 Kasım 2023 Salı 09:50 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'na bir kez daha saldırı düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655318b528e55f5414210f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketinden kurtuldu, husumetlisinden kurtulamadı Hamas, İsrail tanklarını vurduğu anları paylaştı Aldatıldığını düşünen koca dehşet saçtı: 3 ölü İstanbul'da gün batımı... Ortaya çıkan manzara hayran bıraktı Yerli İHA AKSUNGUR bir ilki daha başardı İçişleri'nden deniz altı uyuşturucu operasyonu Türk imama Mekke'de gözaltı Vizontele filminin o sahnesi gerçek oldu: Baba akü yok! Madeni para getirine ekmek bedava!