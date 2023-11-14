İsrail, mülteci kampını bir kez daha vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'na bir kez daha saldırı düzenledi.

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