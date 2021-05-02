Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açtı İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açtı 02 Mayıs 2021 Pazar Saat: 22:35 Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyinde bir kavşaktan geçtiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen Filistinli bir kadına ateş açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608eff20246bd7342b219c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da otelde yüzlerce kişilik skandal ''koronavirüs'' partisi Adana'da korkutan patlama: 3 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir grupla cenazeye katıldı Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler 4 ilde özel harekat destekli operasyon! Gözaltılar var Define avcısı feci şekilde can verdi Bebek katili PKK bir çocuğu öldürdü DEAŞ liderinin sağ kolu İstanbul'da yakalandı Görev tamam! 4 astronot Dünya'ya döndü