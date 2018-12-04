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  3. 04 Aralık 2018 23:45

İsrail ordusu Hizbullah’a ait tünel bulunduğunu açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan sınırında 200 metre uzunluğundaki Hizbullah’a ait bir tünel bulunduğunu açıkladı. İsrail ordusunun tüneli yıkmaya başladığı aktarıldı. İsrail’in tüneli bahane ederek yeni bir saldırı başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 200 metrelik tünelin Lübnan’ın güneyinde bulunan Kefr Kala köyü ile İsrail’in kuzeyini bağladığını açıkladı....

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