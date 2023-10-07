Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail ordusu savaş ilan etti; orta doğu karıştı! İsrail ordusu savaş ilan etti; orta doğu karıştı! 07 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 11:20 Güncelleme: 07 Ekim 2023 Cumartesi 11:20 Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e karşı operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu da Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına roketlerle ateş açıldığını belirterek savaş durumuna geçti ve askeri güçle karşılık verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652114e01581e040ff72fd63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş İstanbul'da cep telefonlu tacizciye meydan dayağı Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk düşmanlarının suratına tokat gibi vuran sahne Hainlere darbe üstüne darbe! 14 hain daha öldürüldü Neslican Tay’ın annesi anlattı İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu Bunlar taksici değil, bunlar sarı yüzsüz! Kan donduran şiddet kamerada! Yakalayıp yakalayıp dövdü!