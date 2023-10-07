  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İsrail ordusu savaş ilan etti; orta doğu karıştı!

İsrail ordusu savaş ilan etti; orta doğu karıştı!

Güncelleme:

Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e karşı operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu da Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına roketlerle ateş açıldığını belirterek savaş durumuna geçti ve askeri güçle karşılık verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi
Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş
İstanbul'da cep telefonlu tacizciye meydan dayağı
Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk düşmanlarının suratına tokat gibi vuran sahne
Hainlere darbe üstüne darbe! 14 hain daha öldürüldü
Neslican Tay’ın annesi anlattı İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu
Bunlar taksici değil, bunlar sarı yüzsüz!
Kan donduran şiddet kamerada! Yakalayıp yakalayıp dövdü!