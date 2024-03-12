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  4. İsrail ordusunun insanlık dışı zulmü kamerada

İsrail ordusunun insanlık dışı zulmü kamerada

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İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağlayarak insanlık dışı muamelede bulundu.

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