Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail ordusunun insanlık dışı zulmü kamerada İsrail ordusunun insanlık dışı zulmü kamerada 12 Mart 2024 Salı Saat: 09:36 Güncelleme: 12 Mart 2024 Salı 09:36 İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağlayarak insanlık dışı muamelede bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eff7d3e895a2ee7b0d2123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır Kadınlar Günü'nde öldürülen genç kadının katiline direndiği anlar kamerada Prof. Dr. Naci Görür: ''Bu fay kırılırsa tek bir bina ayakta kalmaz'' Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 günde 6 suç örgütü çökertildi Hande Sarıoğlu canlı yayında ilahi okudu Ünlü diş hekimi ölü olarak bulundu, eşi de dahil 2 kişi tutuklandı İftar sonrası kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 5 yaralı var Müftülük tek adımla erken iftar için harekete geçti İstanbul trafiğinde bıçaklı, çekiçli kavga kamerada