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  3. 30 Nisan 2017 16:50

İsrail polisinden açlık grevindeki esirlere destek gösterisine müdahale

İsrail polisi, hapishanede günlerdir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklular için düzenlenen destek gösterisine müdahale etti, 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Zonguldak Limanı'nda antitank füze parçaları ele geçirildi!
Zonguldak Limanı'nda antitank füze parçaları ele geçirildi!
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Denizi ilk kez gördüler, İstanbul Boğazı'na hayran kaldılar
Denizi ilk kez gördüler, İstanbul Boğazı'na hayran kaldılar
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Beşiktaş 2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali başladı
Beşiktaş 2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali başladı
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9 yıldır güneşi göremiyor
9 yıldır güneşi göremiyor
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Beşiktaş 2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali başladı
Beşiktaş 2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali başladı
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O öğrencilere 46’şar yıl hapis istemi!
O öğrencilere 46’şar yıl hapis istemi!