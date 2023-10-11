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İsrail sabaha kadar durmadı; bir şehir dümdüz oldu

İsrail ordusu gece boyu Gazze Şeridi'ndeki Bayt Hanun'da 80'den fazla noktayı vurdu. Hava saldırısı anı ve sonrası saniye saniye görüntülendi.

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