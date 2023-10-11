Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail sabaha kadar durmadı; bir şehir dümdüz oldu İsrail sabaha kadar durmadı; bir şehir dümdüz oldu 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 13:15 İsrail ordusu gece boyu Gazze Şeridi'ndeki Bayt Hanun'da 80'den fazla noktayı vurdu. Hava saldırısı anı ve sonrası saniye saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652675bf9a24b839b9672993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu 95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor İsrail, 12 camiyi yerle bir etti İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı! Fabrika alev topuna dönüştü! İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi