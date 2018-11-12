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  3. 12 Kasım 2018 23:40

İsrail savaş uçakları televizyon kanalına saldırdı

İsrail savaş uçaklarının Gazze’de Hamas’a ait Al-Aksa televizyonuna saldırı düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas’a ait Al-Aksa yerel televizyonu binasına saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırının ardından binanın tamamen yıkıldığı, birkaç kişinin yaralandığı aktarıldı. Gazze’nin farklı bölgelerinde İsrail güçlerinin...

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