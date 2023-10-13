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  4. İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, yüzlerce yaralı

İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, yüzlerce yaralı

Filistin, İsrail ordusunun sivillerin bulunduğu konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin öldüğünü duyurdu.

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