Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, yüzlerce yaralı İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, yüzlerce yaralı 13 Ekim 2023 Cuma Saat: 21:30 Filistin, İsrail ordusunun sivillerin bulunduğu konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin öldüğünü duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65298cbc2e2c585d59291b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı İstanbul'da sır olay! Rus diplomat otel odasında ölü bulundu İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu Yeni elektrikli Opel Corsa iddialı fiyatıyla Türkiye’de Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü İstanbul’da durak boks ringine döndü İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı 2 ilde tefeci operasyonu... Çok sayıda gözaltı var